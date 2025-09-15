VIDEO: ACCIDENT pe Calea Moților din Alba Iulia. O femeie a fost lovită de o motocicletă, în timp ce traversa strada

Un accident rutier s-a produs luni dimineața pe strada Calea Moților din Alba Iulia. O femeie a fost lovită de o motocicletă, în timp ce traversa strada.



Actualizare 2: Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 15 septembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Calea Moților din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 16 ani, din localitatea Ighiu, în timp ce conducea un motociclu, pe Calea Moților, a surprins și accidentat o femeie de 48 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Actualizare 1: Potrivit IPJ Alba, femeia, în vârstă de 48 de ani, din municipiul Alba Iulia, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ştirea inițială:

Potrivit IPJ Alba traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date, o femeie, în timp ce se afla angajată în traversarea străzii, ar fi fost acroșată de o motocicletă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

