Connect with us

Eveniment

VIDEO: Accident rutier pe autostrada A1, lângă Sebeș, sensul de mers spre Sibiu. Autoturism grav avariat

Publicat

acum 13 minute

Un accident s-a petrecut luni seara pe autostrada A1 în zona bretelei de coborâre spre Sebeș. Evenimentul a fost semnalat pe sensul de mers Sebeș-Sibiu.

Din primele date, este implicat un singur autoturism, care a fost grav avariat în partea din față.

YouTube video

Potrivit unor surse de la fața locului, nu sunt persoane rănite.

Revenim cu amănunte

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

VIDEO: Accident rutier pe autostrada A1, lângă Sebeș, sensul de mers spre Sibiu. Autoturism grav avariat
Teodor Manuel Isfan
Evenimentacum O oră

Bărbatul acuzat de DIICOT Alba Iulia că s-a dat drept agent SRI este căutat de autoritățile din Spania. Ce ar fi făcut ”domnul M”
Evenimentacum 2 ore

FOTO: Accident rutier pe autostrada A1 Ilia-Deva-Sebeș. O mașină s-a răsturnat pe carosabil
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 6 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 3 ore

Grevă de avertisment în primării din județul Alba și din țară. Revoltă în peste 1.300 de comune
Administrațieacum o zi

Clădirile administrative ale stadionului Cetate din Alba Iulia, reabilitate pe bani europeni. Investiție de 25 de milioane de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Titluri de stat Tezaur 2026: cum pot fi cumpărate titlurile de stat cu dobânzi de până la 7%. A doua ediție, lansată luni
Actualitateacum o zi

Pensii private obligatorii: Ce sume s-au adunat în conturile românilor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 6 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Evenimentacum 4 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

cadou emag cadouri gest
Actualitateacum 10 ore

Detaliile care transformă un gest simplu într-un cadou memorabil (P)
Ziua Internațională a Pizzei
Evenimentacum 13 ore

Ziua Internațională a Pizzei, sărbătorită pe 9 februarie. Povestea uneia dintre cele mai iubite mâncăruri din lume
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 2 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Evenimentacum 14 ore

9 februarie: Ziua Internațională a Stomatologului. Istoria unei discipline medicale esențiale pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba
Educațieacum o zi

Copiii, frigul și teama de răceală: Trebuie sau nu scoși copiii afară când temperaturile scad? Ce ne spune, de fapt, știința
Mai mult din Educatie