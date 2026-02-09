VIDEO: Accident rutier pe autostrada A1, lângă Sebeș, sensul de mers spre Sibiu. Autoturism grav avariat

Un accident s-a petrecut luni seara pe autostrada A1 în zona bretelei de coborâre spre Sebeș. Evenimentul a fost semnalat pe sensul de mers Sebeș-Sibiu.

Din primele date, este implicat un singur autoturism, care a fost grav avariat în partea din față.

Potrivit unor surse de la fața locului, nu sunt persoane rănite.

Revenim cu amănunte

