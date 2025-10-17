VIDEO: Acțiune de amploare a Poliției, cu sprijinul SAS, Alba Iulia. Verificări în trafic și la domiciliile unor persoane

Polițiștii din Alba Iulia au organizat, joi, o acțiune de amploare, cu verificări în trafic și la domiciliile unor persoane. Au controlat respectarea legislației în privința ordinelor de protecție, de siguranță publică și circulație.

Potrivit IPJ Alba, joi, 16 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Ordine Publică, Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au organizat o acțiune, pe raza municipiului Alba Iulia. Aceasta a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.



Au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 380 de verificări de persoane și 312 verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 258 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice. Valoarea totală a amenzilor a fost de 55.801 lei.

Au fost efectuate 76 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Au fost reținute șase permise de conducere și au fost retrase 9 certificate de înmatriculare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News