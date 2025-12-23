VIDEO: Acțiuni umanitare ale polițiștilor din Alba cu ocazia Crăciunului. Au dus cadouri și alimente celor aflați în nevoie

Polițiștii din Alba au fost implicați în aceste zile, cu ocazia Crăciunului, în mai multe acțiuni umanitare. Este vorba despre acțiuni în care oamenii legii din județ au dus cadouri unor persoane aflate în nevoie.

Spre exemplu marți, 23 decembrie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Blaj, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, s-au întâlnit cu cinci familii care locuiesc în localitatea Roșia de Secaș și municipiul Blaj, cărora le-au oferit cadouri și le-au transmis mesaje preventive.

De asemenea tot marți, 23 decembrie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Aiud, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, s-au întâlnit cu doi vârstnici, din localitatea Ponor, cărora le-au oferit alimente și daruri, pentru ca aceste sărbători să le aducă bucurie.

Un loc izolat și greu accesibil nu i-a oprit pe polițiști să își îndeplinească misiunea și să le ofere vârstnicilor cuvinte încurajatoare și sfaturi preventive, în situația în care vor avea nevoie de ajutor, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

