VIDEO: Antonia din Sebeș, cea mai nouă concurentă din „Casa iubirii”: Vrea să-și găsească jumătatea în cadrul show-ului

Antonia, din Sebeș, este cea mai nouă concurentă a emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D. A intrat în competiție pentru experiență, dar și cu dorința de a-și găsi jumătatea.

Aceasta a locuit timp de 12 ani în Madrid, Spania, dar, recent, s-a întors în România. Este originară din Sebeș, județul Alba și urmează cursuri de make-up și manichiură, potrivit Kanald.ro.

Aceasta consideră că este o experiență de care are nevoie și, totodată, o șansă de a cunoaște pe cineva cu care să poată forma un cuplu, atât în cadrul emisiunii , cât și după încheierea acesteia.

La prima interacțiune cu băieții, Antonia le-a mărturisit că, în ciuda vârstei sale, se consideră o persoană foarte matură.

Totodată, ea se descrie ca fiind calmă și sinceră, dar a menționat că răbdarea nu este punctul ei forte.

