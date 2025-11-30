VIDEO: Arborarea Drapelului Național al României pe esplanada Catedralei Încoronării din Alba Iulia

Arborarea Drapelului Național al României a avut loc duminică pe esplanada Catedralei Încoronării din Alba Iulia.

Momentul, organizat anual în Piața Tricolorului, a devenit deja o tradiție în programul evenimentelor dedicate Zilei Naționale – 1 Decembrie la Alba Iulia.

Este un ceremonial solemn, la care participă autorități locale și invitați prezenți în oraș cu prilejul acestei sărbători.

Înainte de acest moment, joi dimineața au avut loc depuneri de coroane la statuile lui Ion I.C. Bratianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

