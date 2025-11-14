VIDEO: Autostrada Sibiu – Pitești. Constructorul a mobilizat în șantierul lotului 4 peste 550 de muncitori și 170 utilaje

VIDEO: Autostrada Sibiu – Pitești. Pe secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni a autostrăzii Sibiu – Pitești, constructorul Porr este mobilizat în șantier cu 550 de muncitori și 170 utilaje, anunță directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

“A fost finalizată structura de rezistență la ambele galerii ale tunelului Momaia, în lungime de 1,35 km, iar acum sunt montate instalațiile de siguranță.

În următoarele zile va începe turnarea betonului rutier pe căile de rulare din galerii”, a adăugat Pistol.

așternerea asfaltului pe mai multe sectoare ale autostrăzii,

placa de suprabetonare a podului de la km 82+346 (au fost finalizate 11 din cele 12 poduri de pe traseu),

sistemele de scurgere a apei,

construcția clădirilor tehnice ale tunelului.

Potrivit acestuia, Se lucrează acum la:

“Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este anul 2027, dar dacă se mențin ritmul activităților și mobilizarea din șanier, este foarte posibil să fie deschisă anul viitor (2026) circulația și pe această secțiune (9,8 km) a autostrăzii Sibiu- Pitești.

Contractul, în valoare de 1,54 miliarde lei (fără TVA) este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

