VIDEO: Imagini de pe Autostrada Sibiu – Pitești. Progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 82%

Progresul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns la 82%, a anunțat, duminică, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Acesta a transmis imagini live de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), potrivit Agerpres.

”S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Pitești-Sibiu) a tunelului Momaia. În scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de a doua galerii (sensul Sibiu-Pitești).

Pentru acest tip de operațiune sunt folosite utilaje speciale.

Tunelul Momaia, în lungime de 1.350 metri, este format din două galerii unidirecționale, și este primul tunel rutier din România săpat cu noua metodă austriacă.

Pe întregul șantier al secțiunii 4 (9,8 km) a autostrăzii Sibiu-Pitești progresul fizic al lucrărilor a ajuns la 82%”, a scris Pistol pe pagina sa de Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News