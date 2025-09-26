Connect with us

Eveniment

VIDEO: Bărbat din Aiud, reținut de polițiști. A condus băut și a provocat un accident rutier

Publicat

acum 42 de secunde

Un bărbat de 38 de ani din Aiud a fost reținut de polițiști după ce a condus băut și a provocat un accident rutier. A intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa, pentru că nu a păstrat distanța de siguranță.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 septembrie 2025, polițiștii rutieri din Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 38 de ani, din Aiud, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Din cercetări a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 08:50, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Ștefan Cel Mare din Aiud, bărbatul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care se deplasa în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta, rezultând doar pagube materiale.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar în cazul bărbatului de 54 de ani, care conducea al doilea autoturism, rezultatul a fost negativ.

Cercetările sunt continuate.

