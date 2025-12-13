VIDEO: Bărbat din Blaj, reținut de polițiști. Câți bani a furat din casa unui localnic

Un bărbat din Blaj a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru furt. Acesta a sustras bani din casa unui localnic.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 12 decembrie, polițiștii de investigații criminale din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în data de 1 Decembrie 2025, ar fi pătruns, fără drept, pe proprietatea unui bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Blaj, și ar fi sustras din imobilul acestuia bunuri, în valoare de 7.000 de lei.

Cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News