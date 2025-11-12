VIDEO: Bărbat din Mihalț, reținut de polițiști. A încălcat un ordin de protecție. Ce s-a întâmplat

Un bărbat de 45 de ani din Mihalț a fost reținut de polițiști după ce a încălcat un ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, marți, 11 noiembrie, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Mihalț. Acesta este cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.



Din cercetări a reieșit că, luni seara (10 noiembrie), bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 17 iulie 2025, pe o perioadă de 6 luni.

Bărbatul ar fi pătruns în curtea imobilului în care femeia locuiește, încălcând astfel interdicția de a se apropia la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa soție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News