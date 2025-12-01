VIDEO: 1 Decembrie la Alba Iulia, confiscat de Georgescu, Simion și Șoșoacă. Circ “patriotic” de Ziua Națională a României

Ziua Națională a României la Alba Iulia însemna steaguri tricolore, zâmbete, hore și voie bună. Însemna oameni care își zâmbeau și își urau ”La mulți ani”.

Însă de 1 Decembrie 2025 a arătat și s-a simțit ca o zi națională într-o stare de urgență. Georgescu, Simion și Șoșoacă au confiscat Ziua Națională de la Alba Iulia și au transformat-o în ceva sinistru.

Au transformat-o în urlete în curtea bisericii, în fluierături și huiduieli în timp ce ce se intona Imnul Național al României. Au transformat-o în ziua în care românii s-au uitat urât la alți români, în Cetatea Marii Uniri.

Au luat esența lui 1 Decembrie și au tras din ea tot ce era mai frumos. Prin marea de căciuli tricolore croșetate în Pakistan, steaguri românești ”made in China”, se simțea încă de dimineață, pe străzile din Cetetate un sentiment ciudat. Acela că nu va fi vorba despre unitate, ci despre dezbinare.

Georgescu, Simion și Șoșoacă, acest trio al suveranismului de Tik Tok a profitat de ura de pe internet, a canalizat-o timp de un an și a transformat-o în mișcare de stradă la Alba Iulia. Toate comentariile de pe rețelele sociale s-au transformat în țipete de 1 Decembrie.

Pentru prima dată de 1 Decembrie, orașul s-a simțit ca și cum s-ar pregăti de asediu. Peste 1000 de jandarmi, polițiști și alte structuri au împânzit Cetatea Alba Carolina, dar și restul orașului.

Nici chiar la 1 Decembrie 2018, nu a fost orașul atât de împânzit de forțe de ordine. Pentru o idee mai clară, în 2023, la Alba Iulia au fost prezenți aproape 300 de jandarmi, anul asta 650, plus Brigada Specială de Intervenție de la București.

Georgescu și infrastructura din spatele său

În urmă cu un an, Georgescu apărea la un post TV, cu o hârtie pe care o prezenta și spunea că în campania sa a investit ”zero lei”. Apoi au apărut datele despre fondurile imense investite în el. Fondurile care s-au văzut de 1 decembrie la Alba Iulia.

În spatele personajului Georgescu stă o ”armată”, și poate cuvântul armată nu ar trebui să fie în ghilimele, și foarte mulți bani. Stau zeci de oameni, bărbați bine, care par a fi desprinși din teatrele de operații armate și vechi politicieni.

Aceștia i-au organizat primirea cu pâine și sare de la Alba Iulia. Sute de oameni s-au ținut după fostul candidat pro rus, ca într-o transă, prin Cetate, pentru a-l prinde într-un video pe telefon.

În momentele în care acesta a ajuns în zona stabilită, în apropierea Monumentului Unirii din Alba Iulia, nu s-a mai ținut cont de nimic.

Au fost îmbrânceli și urlete, unele de fericire, iar altele de revoltă. Mamele strigau „sunt copii aici, nu vă mai împingeți”, dar nimeni nu ținea cont, respectul a dispărut, totul s-a rezumat la încercarea de a ajunge să aibă un video cu Georgescu.

Iar totul a degenerat, chiar în locul în care românii ar fi trebuit să aibă cel mai mare respect: Catedrala Încoronării. Acolo, pentru prima dată la un 1 Decembrie, s-a strigat cuvântul demisie, s-a urlat în curtea catedralei, s-a sărit peste tufele cu flori și s-a călcat tot ce s-a putut, în picioare.

Simion și cu Georgescu s-au evitat la Alba Iulia

În paralel, la Alba Iulia, liderul partidului extremist, George Simion, a organizat clasicul său ”Marș al Unirii” cu plecare din gara CFR. Simion și cu cei din AUR s-au plimbat atât de mult pe străzile din Alba Iulia, prin șanțurile Cetății, până s-au asigurat că Georgescu și-a terminat manifestația, s-a urcat în mașină, iar fanii lui s-au împrăștiat prin Cetate.

Apoi momentul a fost tras la indigo, Simon a intrat în Cetate în urlalele fanilor și a mers în Catedrala Încoronării. Apoi, când a ieșit, mulțimea l-a întâmpinat cu uralele de ”Simion Președinte”, însă, prin Cetate mai erau și cei care încă strigau ”Georgescu președinte”, așa că momentul a devenit unul incert și pentru cei care strigau și aplaudau.

Șoșoacă prin Cetate cu o cruce de lemn. Zeci de copii au luat-o cu asalt

Poate cel mai șocant moment al zilei de 1 Decembrie la Alba Iulia este cel în care europarlamentara pro-rusă (a participat recent la Moscova, la evenimentul dedicat a 20 de ani de activitate a Rusia Today) Diana Șoșoacă a fost asaltată de copii. Tineri, minori, elevi de școală generală care aveau un ”quest”, acela de a-și face un video sau o poză cu Diana Șoșoacă.

Cel mai probabil, valul de simpatie al acesteia este datorat conexiunii Dianei cu influencerul de pe Tik Tok, Makiavelli.

Șoșoacă a fost ultima din trio-ul suveranist care și-a făcut apariția la Alba Iulia. Într-o mare de steaguri tricolore, combinate cu steaguri politice cu SOS, Șoșoacă s-a plimbat prin Cetate și s-a pupat cu susținătorii, a făcut poze cu ei și a împărțit coroane de flori în stânga și în dreapta. La un moment dat, scenele cu Șoșoacă prin Cetate păreau desprinse dintr-un moment funerar în care se duc coroane pentru cel condus pe ultimul drum, nu pentru un moment solemn.

Huiduieli în timp ce Imnul Național era intonat

Poate cel mai sinistru și fără precent moment de la Alba Iulia, de 1 Decembrie, a fost cel în care s-a fluierat și huiduit în timp ce imnul național al României se intona.

Și nu, nu conta, nu contează și nu a contat că în acel moment prim ministrul României, Ilie Bolojan, ajungea la tribuna oficială. Nu există scuză. Este un moment fără precendent la Alba Iulia, ca la intonarea imnului să se întâmple așa ceva.

1 Decembrie 2025 la Alba Iulia a arătat ca un video de pe Tik Tok, în care tot ce este mai rău și mai urât din oameni iese la suprafață în comentarii. O zi în care trei politicieni, Georgescu, Simion și Șoșoacă, și-au trecut ziua națională pe nume persoană fizică.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

