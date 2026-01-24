VIDEO: Bărbat din Sighișoara reținut de poliție în Blaj. A furat două telefoane mobile din spital

Un bărbat din Sighișoara a fost reținut în Blaj pentru furt. Acesta a sustras două telefoane mobile, din spital.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 23 ianuarie, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sighișoara, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.



Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 6.00, bărbatul ar fi pătruns în incinta unei unități medicale din municipiul Blaj, de unde ar fi sustras două telefoane mobile, în valoare de aproximativ 7.000 de lei.

Telefoanele au fost recuperate și predate persoanei vătămate.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News