Eveniment

VIDEO: Bărbat din Șona, prins de polițiști băut la volan, pe o stradă din Blaj. A fost reținut de oamenii legii

Publicat

acum 3 ore

Un bărbat de 39 de ani din Șona a fost reținut de polițiștii din Blaj după ce a fost prin în timp ce conducea un autoturism, cu 1,17 mg/l alcool „la bord”. 

Potrivigt IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Joi, 9 octombrie 2025, în jurul orei 10.40, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au oprit, pentru control, pe strada Simion Bărnuțiu din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 39 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,17 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

