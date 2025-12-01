VIDEO: Bărbatul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova, de 1 Decembrie, la Alba Iulia, susține că a fost agresat

Bărbatul care l-a trimis pe Călin Georgescu la ”Moscova” când acesta a coborât din mașină, la Alba Iulia, susține că a fost agresat de fanii lui Georgescu.

Momentul s-a petrecut chiar în timp ce Georgescu ieșea din autoturism. Atunci bărbatul, Adrian Băzăvan, a scos o hârtie, pe care scria ”Marș la Moscova”.

Pe pagina sa de Facebook, acesta a scris că „Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de țară.

El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova”, a scris pe Facebook, Băzăvan.

Din câte se pare, acesta a venit de la București pentru a participa la 1 Decembrie, la Alba Iulia și pentru a-i trimite lui Georgescu mesajul.

La momentul în care mașina lui Georgescu a ajuns în laterala hotelului Cetate, bărbatul s-a îndreptat către tabăra lui Călin Georgescu strigând mesajul menționat și având în mână o pancartă pe care era scris același mesaj.

Câțiva susținători ai lui Georgescu i-au cerut acestuia să părăsească zona, iar unul dintre ei a ridicat mâna sugerând că ar fi vrut să îl lovească.

