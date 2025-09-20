VIDEO: BMW decorat cu peștele de sticlă al bunicii și carpetă cu ”Răpirea din Serai”, vedetă la Cars X Coffee Alba Iulia

Un BMW de un portocaliu țipător a luat privirile multor participanți la evenimentul ”Cars X Coffee” din șanțurile Cetății Alba Carolina, sâmbătă 20 septembrie.

Autoturismul modificat și decorat aparține unui pasionat de tunning auto din Bacău, Ciprian.

Este vorba despre un BMW E46 Coupe care a fost modificat de Ciprian. Mașina dispune de un interior custom, cu piele albă și portocalie, personalizat scaune de Bentley, folie PPF colorată, sistem audio, jante și evacuare custom cu pops & bangs.

Proprietarul mașinii consideră că piesa de rezistență este în portbagajul autoturismului. Mai exact. ”Peștișorul lui mamaia” și „Răpirea din serai” pictate pe perete.

De asemenea a făcut și câteva modificări la evacuare. Ciprian a spus că este proiectul său de suflet mașina în cauză.

Întrebat de reporterul alba24.ro la cât a ajuns modificarea autoturismului acesta a spus că suma este în jur de 10.000 de euro, dar fără a pune la socoteală orele muncite.

