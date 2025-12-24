Connect with us

VIDEO: Cadouri de la polițiști, pentru copii din Cugir, în cadrul campaniei ”MAI aproape de oameni”. Acțiune de sărbători

Publicat

acum O oră

Polițiștii din Cugir și din Alba au avut miercuri o misiune specială. Au fost reprezentanții lui Moș Crăciun și au dus cadouri unor copii din oraș.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 24 decembrie, polițiști din cadrul Poliției Orașului Cugir, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au încheiat campania ,,MAI aproape de oameni”.

S-au întâlnit cu Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți, din Cugir, cărora le-au oferit alimente și jucării, pentru ca aceste sărbători să fie așa cum își doresc.


Cuminți și curioși, cei trei micuți s-au bucurat de darurile primite și au promis că vor ține cont de sfaturile primite de la polițiști.

O contribuție esențială în derularea acestei campanii o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Corpul Național al Polițiștilor Alba, Sindicatul EUROPOL, Sindicatul Național Pro Lex și Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual, transmite IPJ Alba.

Comentează
