VIDEO: Ce spune mama fetiței de 11 ani din Alba Iulia, care a fost spălată pe cap cu o soluție pentru oi. Precizările spitalului

Mama fetiței de 11 ani din Alba Iulia, care a fost spălată pe cap cu o soluție pentru oi, a vorbit cu reporterii Alba24. Ea spune că a vrut să facă bine micuței spălând-o cu o soluție despre care credea că este utilă și care ar fi ajuta și la creșterea părului, dar că, la câteva minute după ce a spălat-o pe cap, aceasta i s-a prăbușit în brațe.

Reamintim că un incident grav s-a produs la Alba Iulia. O fetiță de 11 ani a leșinat după ce a fost spălată de mama sa pe cap, cu o soluție care i-a provocat reacții grave.

Fetița a leșinat în baia locuinței, iar minora a fost transportată la spitalul din Alba Iulia, iar apoi la Târgu Mureș.

”Am dat-o pe păr pe fată să nu mai aibă, fiindcă zicea că conține și petrol, să îi crească părul. Am făcut-o așa pe mânuțe, i-am dat așa pe păr, după aceea am spălat-o. Mi-a zis fata: ”Mami, mi-i rău” și a căzut în brațele mele și am chemat salvarea” a spus mama fetei, pentru Alba24.

Ea a spus că a folosit o soluție obținută de la veterinar.



”Pacienta a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș cu stop cardiorespirator resuscitat și intoxicație verosimil cu substanță organofosforică.

În acest moment se află în Compartimentul ATI Copii, este în stare critică, intubata și ventilată mecanic.

Momentan este stabilă hemodinamic. Prognosticul medicilor este unul rezervat” a precizat pentru Alba24, Mariana Moldovan-Negoiță, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Substanțele organofosforice au multiple utilizări printre care, mai comune, sunt folosite la producția de insecticide. Pot fi toxice prin inhalare, ingerare sau absorbție prin piele.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News