Eveniment

VIDEO: Chef Toma, bucătarul Cetății, în vizită la Alba24.ro cu ocazia a 15 ani de activitate. Ce prajituri le-a adus reporterilor

Publicat

acum 13 secunde

Excentricul chef  Toma, ”bucătarul Cetății Alba Carolina”, a fost într-o vizită surpriză în redacția Alba24.ro. Toma nu a venit ”cu mâna goală” ci cu o surpriză dulce. 

Mai exact, acesta a aflat că alba24.ro face 15 ani de activitate, pe 20 octombrie și drept urmare a decis să ne facă o surpriză.

O surpriză în stilul său: Toma a adus pentru reporterii și jurnaliștii ziarului o porție de eclere. Dar nu orice fel de eclere, ci unele gândite special de bucătarul Cetății.

YouTube video

De la o combinație spectaculoasă de cremă de prune cu fasole, la sfeclă și pătrunjel.

Toma este un personaj autentic al municipiului Alba Iulia și al județului Alba. În cei 15 ani de activitate Cosmin Ioan Toma pe numele său real a fost un colaborator activ al ziarului și a răspuns prezent de ficare dată când reporterii i-au solicitat un interviu sau informații despre activitatea sa.

15 ani de Alba24.ro

Pe 20 octombrie 2010, Alba24.ro a devenit accesibil publicului, după luni întregi de construcție a siteului și muncă jurnalistică ”în orb”. De atunci, timp de 15 ani fără întrerupere, publicăm zilnic cele mai importante știri din județul Alba și din țară.

CITEȘTE ȘI: Alba24.ro împlinește 15 ani: O poveste despre încredere, oameni și adevăr. Din 2010, în fiecare zi, pentru voi

Sunt 15 ani de muncă făcută cu respect față de adevăr și oameni, de dimineața până seara și uneori chiar și noaptea.

În fiecare zi, reporterii și editorii de la Alba24.ro verifică, scriu și editează zeci de informații care devin știri, articole, reportaje. Sunt peste 150.000 de articole, știri și reportaje publicate pe Alba24 pentru care reporterii noștri au scris, au filmat, au fotografiat, au întrebat și au căutat răspunsuri.

Astfel, în 15 ani am ajuns să fim citiți zilnic de zeci de mii de oameni. Peste 2 milioane de cititori intră în fiecare lună pe Alba24.ro să afle cele mai importante știri din viața comunității.

 

Actualitateacum 40 de minute

Marți: Zeci de locuințe din Săsciori rămân fără apă potabilă. Se pune în funcțiune noua stație de pompare
sediul ITM Alba
Evenimentacum O oră

ITM Alba: Amenzi de 47.000 de lei și un caz de muncă nedeclarată, după controale la firme din județ
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Administrațieacum 17 ore

Restricții de circulație propuse pe DJ 107F, în Lunca Mureșului. Care este motivul și variantele ocolitoare
Administrațieacum 18 ore

Adăpost pentru câinii fără stăpân din Alba, la Câlnic. Cât vor costa lucrările finanțate de Consiliul Județean
Economieacum 2 zile

Salina Praid: neregulile constatate de Corpul de control al premierului, după verificări. Măsuri dispuse
Economieacum 2 zile

Cât au scăzut vânzările de case, terenuri și apartamente, după majorarea TVA. Situația pieței imobiliare
Evenimentacum 2 zile

Victor Negrescu a fost reales vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES)
Actualitateacum 4 zile

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 5 ore

Legenda kickbox-ului mondial, Semmy Schilt, vine la Alba Iulia. Va fi invitat special și antrenor la gala Cezar Fight Championship
Sportacum 3 zile

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 13 secunde

VIDEO: Chef Toma, bucătarul Cetății, în vizită la Alba24.ro cu ocazia a 15 ani de activitate. Ce prajituri le-a adus reporterilor
Evenimentacum 2 ore

Alba24.ro împlinește 15 ani: O poveste despre încredere, oameni și adevăr. Din 2010, în fiecare zi, pentru voi
Evenimentacum 2 ore

Pană majoră de internet: Zeci de site-uri, jocuri și aplicații, inclusiv platforme de tranzacționare de criptomonede, afectate
facebook messenger
Actualitateacum 3 zile

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 21 de ore

Dificultăți de concentrare, memorie și luare a deciziilor la tineri, descoperite de cercetători. Procentele s-au dublat
Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
vremea toamna padure prognoza meteo Alba24
Educațieacum o zi

Reguli de organizare a excursiilor pentru elevi. Ce trebuie respectat dacă deplasările se fac în timpul programului școlar
c
Educațieacum o zi

Conferință internațională la Alba Iulia despre cimitirele evreiești. Oportunități de cercetare a patrimoniului
