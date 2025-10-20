VIDEO: Chef Toma, bucătarul Cetății, în vizită la Alba24.ro cu ocazia a 15 ani de activitate. Ce prajituri le-a adus reporterilor

Excentricul chef Toma, ”bucătarul Cetății Alba Carolina”, a fost într-o vizită surpriză în redacția Alba24.ro. Toma nu a venit ”cu mâna goală” ci cu o surpriză dulce.

Mai exact, acesta a aflat că alba24.ro face 15 ani de activitate, pe 20 octombrie și drept urmare a decis să ne facă o surpriză.

O surpriză în stilul său: Toma a adus pentru reporterii și jurnaliștii ziarului o porție de eclere. Dar nu orice fel de eclere, ci unele gândite special de bucătarul Cetății.

De la o combinație spectaculoasă de cremă de prune cu fasole, la sfeclă și pătrunjel.

Toma este un personaj autentic al municipiului Alba Iulia și al județului Alba. În cei 15 ani de activitate Cosmin Ioan Toma pe numele său real a fost un colaborator activ al ziarului și a răspuns prezent de ficare dată când reporterii i-au solicitat un interviu sau informații despre activitatea sa.

15 ani de Alba24.ro

Pe 20 octombrie 2010, Alba24.ro a devenit accesibil publicului, după luni întregi de construcție a siteului și muncă jurnalistică ”în orb”. De atunci, timp de 15 ani fără întrerupere, publicăm zilnic cele mai importante știri din județul Alba și din țară.

CITEȘTE ȘI: Alba24.ro împlinește 15 ani: O poveste despre încredere, oameni și adevăr. Din 2010, în fiecare zi, pentru voi

Sunt 15 ani de muncă făcută cu respect față de adevăr și oameni, de dimineața până seara și uneori chiar și noaptea.

În fiecare zi, reporterii și editorii de la Alba24.ro verifică, scriu și editează zeci de informații care devin știri, articole, reportaje. Sunt peste 150.000 de articole, știri și reportaje publicate pe Alba24 pentru care reporterii noștri au scris, au filmat, au fotografiat, au întrebat și au căutat răspunsuri.

Astfel, în 15 ani am ajuns să fim citiți zilnic de zeci de mii de oameni. Peste 2 milioane de cititori intră în fiecare lună pe Alba24.ro să afle cele mai importante știri din viața comunității.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News