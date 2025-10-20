Connect with us

Alba24.ro împlinește 15 ani: O poveste despre încredere, oameni și adevăr. Din 2010, în fiecare zi, pentru voi

Sunt 15 ani. Cincisprezece ani în care am crescut împreună, am învățat împreună și am scris împreună istoria comunității noastre. 15 ani în care voi, cititorii noștri, ne-ați fost nu doar audiență, ci parteneri și de multe ori ghid.

Când am pornit la drum în 2010, eram doar o idee și o convingere: că Alba merită o voce autentică, că oamenii din județul nostru merită să fie informați corect, rapid și onest.

Astăzi, când ne uităm în urmă, vedem mai mult decât articole și titluri. Vedem comunitate. Vedem încredere. Vedem responsabilitate.

Mesaje la aniversarea Alba24.ro

YouTube video

Ne place să credem că în tot acest timp, Alba24.ro nu a fost doar un site de știri. A fost, de asemenea, și martorul schimbărilor din județul nostru, din România, cronica evenimentelor care ne-au marcat viața, oglinda în care comunitatea noastră s-a privit în cele mai bune și în cele mai dificile momente.

De 15 ani, în fiecare dimineață, când deschidem ușa redacției, știm că nu suntem singuri. Sunteți voi, cei care ne citiți la cafea, cei care ne trimiteți mesaje, cei care ne corectați când greșim, cei care ne mulțumiți când dăm glas unei probleme despre care nimeni altcineva nu vorbește.

Ați fost și sunteți mai mult decât un public. Sunteți comunitatea pentru care muncim, motivul pentru care insistăm să verificăm fiecare informație, să fim primii, dar și să fim corecți.

Ne-ați scris mii de mesaje de-a lungul anilor. Unele de mulțumire, altele de nemulțumire. Unele care ne-au încurajat, altele care ne-au tras un semnal de alarmă. Pe toate le-am primit cu același respect, pentru că știm că fiecare dintre ele vin din dorința voastră ca Alba24.ro să fie mai bun, mai relevant, mai responsabil.

Alba24 – 15 ani de încredere, adevăr și oameni

La 15 ani, Alba24.ro nu este un adolescent care își caută drumul. Este o publicație matură, care știe cine este și unde vrea să ajungă. Dar cu toată experiența acumulată, entuziasmul rămâne intact, curiozitatea la fel de vie, iar angajamentul față de voi la fel de puternic.

Viitorul jurnalismului este incert, dar noi știm un lucru sigur: atâta timp cât vor exista oameni care au nevoie de informație de calitate, comunități care merită să fie reprezentate, atâta timp cât vor exista povești care merită spuse, noi vom fi aici.

Mulțumim pentru fiecare click, pentru fiecare distribuire, pentru fiecare comentariu. Mulțumim pentru încrederea acordată, pentru criticile constructive, pentru sugestiile voastre.

Mulțumim că ne-ați făcut parte din rutina voastră zilnică, că ne-ați recomandat prietenilor, că ați avut răbdare cu noi când am greșit și că ne-ați celebrat când am reușit. Mulțumim pentru că, de 15 ani, sunteți mai mult decât cititori. Sunteți familia Alba24.ro.

Următorii 15 ani încep astăzi. Și îi vom scrie împreună, ca întotdeauna.

Alba24.ro – 15 ani de muncă făcută cu respect față de adevăr și cititori

Pe 20 octombrie 2010, Alba24.ro a devenit accesibil publicului, după luni întregi de construcție a siteului și muncă jurnalistică ”în orb”. De atunci, timp de 15 ani fără întrerupere, publicăm zilnic cele mai importante știri din județul Alba și din țară.

Sunt 15 ani de muncă făcută cu respect față de adevăr și oameni, de dimineața până seara și uneori chiar și noaptea.

În fiecare zi, reporterii și editorii de la Alba24.ro verifică, scriu și editează zeci de informații care devin știri, articole, reportaje. Sunt peste 150.000 de articole, știri și reportaje publicate pe Alba24 pentru care reporterii noștri au scris, au filmat, au fotografiat, au întrebat și au căutat răspunsuri.

Astfel, în 15 ani am ajuns să fim citiți zilnic de zeci de mii de oameni. Peste 2 milioane de cititori intră în fiecare lună pe Alba24.ro să afle cele mai importante știri din viața comunității.

Așa am devenit una dintre cele mai citite și relevante publicații locale din România.

Nu pentru că am alergat după senzațional, ci pentru că am rămas fideli respectului față de adevăr și față de cititor.

Alba24 – 15 ani: Mulțumim celor care au contribuit

În 15 ani, mai mulți oameni au trecut pragul redacției noastre — reporteri, editori, fotografi, colaboratori. Unii au rămas, alții au mers mai departe, dar fiecare a lăsat ceva din el în această poveste.

Le mulțumim tuturor pentru implicare, pasiune și loialitate: Flavia, Cătălin, Andreea, Adina, Ovidiu, Dan, Iuliana, Cristina, Florin, Claudiu, Ofelia, Cristi, Adela, Valy, Cosmin, Alex, Camelia, Izabela, Lucian, Marius, Raluca, Denisa, Ștefan, Tudor, Teodora și tuturor celor care, chiar și pentru scurt timp, au făcut parte din echipa Alba24.

Toți au înțeles ce înseamnă pentru noi jurnalismul: să spui adevărul, chiar și atunci când nu e cel mai comod. Poate și de aceea cititorii ne-au rămas alături.

Alba24 – 15 ani: „Dacă mama îmi spune că mă iubește, verific din trei surse.”

Aceasta a fost prima noastră promisiune. Un motto care, la prima vedere părea ironic, dar care în esența lui a spus totul despre cum înțelegem noi meseria de jurnalist. De fapt, am vrut să îți spunem că poți avea încredere în fiecare știre publicată pe Alba24.

Am vrut ca atunci când deschizi site-ul, să simți că lumina se aprinde, nu că intri într-o ceață de opinii și manipulări. Și ne-am ținut de cuvânt. Dovada este fiecare dintre voi, cei care ne citiți, ne corectați, ne urmăriți și ne dați puterea să mergem mai departe.

Alba24 demonstrează că și presa locală se poate face jurnalism curat și că respectul pentru oameni e mai important decât orice titlu mare.

Că fiecare informație verificată e o mică victorie împotriva haosului și manipulărilor din jurul nostru, ca reușim să arătăm lucrurile și faptele așa cum sunt.

Pentru toate acestea, vă mulțumim. Mulțumim celor care ne citesc de 15 ani și celor care ne-au descoperit de curând.

Mulțumim celor care ne critică, pentru că ne țin treji și atenți. Mulțumim celor care au crezut și cred în continuare în noi.

Vom continua cu aceeași convingere, pentru că că adevărul merită spus chiar și atunci când deranjează. Iar dacă vrei să afli dacă mama ta te iubește… spune-ne nouă. Știm cum să verificăm asta — din trei surse.

Un nou pas înainte: platforma Anunturi.Alba24.ro și aplicațiile de mobil

La 15 ani de existență, Alba24 face un nou pas înainte:

  • Am lansat platforma Anunturi.Alba24.ro – un site local de anunțuri gratuite, creat tot din dorința de a veni în sprijinul locuitorilor județului Alba. Aici oricine poate adăuga anunțuri cu fotografii, în categorii precum imobiliare, locuri de muncă, auto, servicii sau diverse, simplu și fără taxe.

Am lansat aplicațiile de mobil:

Cu respect, emoție și recunoștință,

Echipa Alba24.ro

Din 2010, în fiecare zi, pentru voi.

