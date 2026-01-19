Economie
VIDEO: Circulația pe un segment al autostrăzii A1 Sibiu-Pitești ar putea fi deschisă mai devreme. Lucrări avansate la un tunel
Circulația pe un segment din Autostrada A1 Sibiu-Pitești ar putea fi deschisă mai devreme față de termenul din contract. Anunțul a fost făcut luni de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Este vorba despre secțiunea 4 între Tigveni și Curtea de Argeș. Aici sunt lucrări avansate la tunelul Momaia.
Potrivit sursei citate, la acest tunel se montează sistemele specializate.
”Constructorul austriac (PORR) lucrează la montarea:
- sistemelor anti-incendiu
- sistemelor de evacuare a noxelor dar și a fumului (în caz de incendiu)
- sistemelor de iluminat.
Urmează:
- montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului (două treceri pietonale și o trecere auto)
- aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor
- colmatarea rosturilor de dilatație a căilor de rulare.
Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km) a ajuns la aproape 85%.
În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) va fi deschisă încă de anul acesta, mai devreme față de termenul contractual (februarie 2027)”, a anunțat Cristian Pistol.
Proiectul este în valoare de 1,67 miliarde de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.
