VIDEO: Cum a ajutat o camionetă plină cu țigări de contrabandă refacerea unei comune din Alba, în urma unor inundații groaznice

În anul 1998, comuna Sântimbru era grav lovită de inundații. Localitățile Coșlariu, Galtiu, Sântimbru și Totoi erau sub ape. Case, drumuri, câmp, totul era acoperit de ape.

Satul Totoi era izolat și doar armata mai putea ajunge acolo, dar cu bărci. De la Galtiu la Coșlariu se putea ajunge doar cu un tractor mare, dar cei care se aventurau trebuiau să știe foarte bine drumul.

Primar era Ioan Iancu Popa. Acesta și-a adus aminte o întâmplare mai amuzantă din acel an, într-un interviu pentru alba24.ro. A fost o întâmplare pe care a fructificat-o și din care a scos bani pentru a ajuta comunitate.

Mai exact s-a trezit că de la Giurgiu, de la vamă, a primit o camionetă plină cu țigări de contrabandă, care au fost confiscate.

”Am adus materiale, gumari, rezistențe, vizoare de uși, papuci, tot ce era. Dar ne-a adus și o camionetă de țigări Bastos roșu. Eu sunt nefumător. S-a dus și la Galda, tot o mașină, de Bastos Alb.

Am dat câte opt pachete la cei care erau sinistrați, pe tabel, tot și restul le-am vândut cu 480 de milioane (n.r. bani vechi), la o firmă din Deva, că a venit pe factură. Cu banii aia am decolmatat 24 de kilometri de canale, am făcut diguri provizorii, cu banii din țigări confiscate”, a declarat Ioan Iancu Popa.

sursă foto: Ioan Iancu Popa, Facebook.

