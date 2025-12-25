VIDEO: De Crăciun, jandarmii din Câmpeni au distribuit ajutoare familiilor nevoiașe din Sălciua, Poșaga și Ocoliș

Jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni au derulat o nouă acțiune de sprijin pentru persoanele defavorizate din zona de competență, implicându-se activ în sprijinirea familiilor vulnerabile.

„Solidaritatea față de semeni s-a regăsit și astăzi în activitatea jandarmilor din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni, care au continuat acțiunile dedicate sprijinirii familiilor aflate în nevoie.

Astăzi, colegii noștri au ajuns în localitățile Sălciua, Poșaga și Ocoliș, unde au oferit pachete cu alimente și produse de bază, dorind să aducă un plus de sprijin și speranță celor care se confruntă cu dificultăți.

Prin aceste inițiative, jandarmii își arată apropierea față de comunitate și faptul că prezența lor înseamnă mai mult decât îndeplinirea unor misiuni, înseamnă implicare și responsabilitate față de oameni”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

sursa, video: Jandarmeria Alba

