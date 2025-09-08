Connect with us

Educație

VIDEO: Deschidere de an școlar la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Elevii s-au întors la clase din vacanță

Publicat

acum 41 de secunde

Noul an școlar a început în toată țara și inclusiv în Alba Iulia. La Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia a avut loc o mică ceremonie cu ocazia evenimentului. 

Elevii s-au strâns pe terenul de sport al colegiului unde au ascultat câteva discursuri din partea conducerii unității de învățământ și a primarului Gabriel Pleșa.

Apoi aceștia au mers la clase pentru începerea noului an școlar.

YouTube video

Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri

– de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

– de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

– de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;

– de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

– de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de vacanță:

– de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

– de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

– de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

– de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 41 de secunde

VIDEO: Deschidere de an școlar la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Elevii s-au întors la clase din vacanță
Evenimentacum 11 minute

Atenționare de Cod Galben de instabilitate atmosferică în Alba și alte județe: averse torențiale, vânt și descărcări electrice
Evenimentacum 39 de minute

Tânăr din Alba Iulia, plasat în arest la domiciliu, după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră. Ce spun polițiștii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia cetate
Administrațieacum o zi

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Administrațieacum 2 zile

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Costurile cu Poșta pentru plata pensiilor cash sunt de 10 ori mai mari decât cele pentru viramente pe card. Declarație ministru
Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Actualitateacum 3 ore

Câte carduri bancare au românii. BNR a făcut totalul
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 6 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 3 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Producătorii tradiționali de lactate versus marile magazine. Discuții despre preț și calitate, la târgul de la Loman
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 5 ore

Horoscop săptămâna 8-14 septembrie: Energii de tranziție, transformare și reechilibrarea priorităților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 21 de ore

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 4 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 41 de secunde

VIDEO: Deschidere de an școlar la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Elevii s-au întors la clase din vacanță
Educațieacum 2 ore

VIDEO: Un nou an școlar începe la Colegiul Militar Național ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ceremonial în Piața Cetății
Mai mult din Educatie