VIDEO: Deschidere de an școlar la Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia. Elevii s-au întors la clase din vacanță

Noul an școlar a început în toată țara și inclusiv în Alba Iulia. La Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia a avut loc o mică ceremonie cu ocazia evenimentului.

Elevii s-au strâns pe terenul de sport al colegiului unde au ascultat câteva discursuri din partea conducerii unității de învățământ și a primarului Gabriel Pleșa.

Apoi aceștia au mers la clase pentru începerea noului an școlar.

Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri

– de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025;

– de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie;

– de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026, sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare;

– de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

– de miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026;

Structura anului școlar 2025-2026. Intervale de vacanță:

– de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025;

– de sâmbătă, 20 decembrie, 2025, până miercuri, 7 ianuarie 2026;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

– de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026;

– de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

