VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?

Interviu cu Ion Dumitrel, șeful PNL Alba și președintele Consiliului Județean. Ion Dumitrel, a fost invitatul unei noi ediții a emisiunii Testul de Sinceritate realizată de Claudiu Makkai la Alba24.

În interviu, Dumitrel a vorbit despre competiția internă din PNL Alba, despre anunțul primarului Sebeșului, Dorin Nistor, privind intenția de a candida la conducerea partidului, dar și despre proiecte majore de administrație, controversele legate de investițiile în șoseaua Transapuseana, achiziția unor microbuze școlare la prețuri uriașe și viitorul politic al județului.

Dumitrel: „Da, voi candida din nou”

Întrebat direct dacă va candida pentru un nou mandat de președinte al PNL Alba, Ion Dumitrel a răspuns fără echivoc: „Da, voi candida”. Acesta a spus că retragerea sa, în condițiile în care încă are susținere, ar face rău partidului.

Dumitrel a respins ideea existenței unor „tabere” rivale în partid și a afirmat că sprijinul exprimat de Mircea Hava pentru Dorin Nistor este un gest firesc, nu un semnal de ruptură. În același timp, a susținut organizarea alegerilor interne cât mai rapid, nu în 2027, pentru ca partidul să fie pregătit din timp pentru alegerile din 2028.

Transapuseana, microbuzele școlare la suprapreț și marile proiecte ale județului

În emisiune au fost abordate mai multe subiecte controversate despre care până acum șeful CJ Alba nu a mai oferit explicații: investiția în Transapuseana, justificată de Dumitrel prin dezvoltarea comunităților și turism, precum și diferențele de preț la microbuzele școlare, unde președintele CJ Alba a afirmat că procedurile au fost corecte și strict verificate.

O parte consistentă a discuției a vizat reproșurile politicienilor, inclusiv a celor din PNL potrivit cărora Consiliul Județean Alba nu ar fi acordat suficientă atenție proiectelor pentru dezvoltarea municipiului Alba Iulia.

Ion Dumitrel a invocat în primul rând investițiile masive în Spitalul Județean Alba, pe care l-a numit un proiect de suflet, dar și investițiile în cultură: teatru, bibliotecă, târg de carte, restaurări de patrimoniu și proiecte muzeale.

Proiecte promise, dar întârziate

În privința parcării supraetajate din zona spitalului, Dumitrel a spus că proiectul a fost întârziat din cauza condițiilor tehnice care ar fi dus la mai puține locuri de parcare decât în prezent. Despre centura de nord a municipiului, a afirmat că proiectul este pregătit și discutat la nivel guvernamental, dar că termenele depind de contextul bugetar.

Eficiența parlamentarilor PNL: de la harnici, la prea leneși

În emisiune a fost adusă în discuție și activitatea parlamentarilor PNL de Alba, prin comparația dintre deputatul Florin Roman, descris ca foarte activ legislativ, și senatorul Claudiu Răcuci- unul dintre cei mai leneși parlamentari pe care județul Alba i-a avut vreodată.

Ion Dumitrel a susținut că activitatea unui parlamentar nu se măsoară doar în luări de cuvânt sau legi inițiate, ci și în sprijinul acordat administrațiilor locale și în capacitatea de a „deschide uși” pentru proiecte.

În același context, Dumitrel a criticat dur parlamentarii AUR și POT aleși în județul Alba, pe care i-a descris ca fiind absenți din viața județului.

