Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, respinsă în Parlament. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Declarații

Publicat

acum 44 de secunde

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă, luni, în Parlament. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Moțiunea a fost inițiată de Grupul PACE și semnată și de parlamentari AUR, împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

Votul a fost secret cu bile. Parlamentarii partidelor din coaliţie nu au votat.

Moțiunea de cenzură a fost inițiată de 117 parlamentari. Din numărul total de 463 de parlamentari, au fost prezenți 420, iar 141 au votat, potrivit Mediafax.

Din voturile total exprimate, 139 de voturi au fost pentru pentru moțiune și două contra.

Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată, era nevoie de votul favorabil a 232 de parlamentari, potrivit Agerpres.

Declarații

Chestorul Senatului Ninel Peia a declarat, luni, că moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” reprezintă un act de ”igienă democratică”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că atâta timp cât va fi pe această funcție nu îi va minți pe români, iar Guvernul pe care-l conduce va face ceea ce trebuie pentru țară.

Preşedintele AUR, George Simion, i-a transmis, luni, premierului Ilie Bolojan să renunţe la conducerea Executivului, imputându-i că, în locul aplicării unei reforme reale, susţine la conducerea statului român "personaje cu experienţă în saloanele de înfrumuseţare”.

Ministrul USR al Economiei, deputatul Radu Miruță, a criticat, luni, în plenul Parlamentului, moțiunea de cenzură depusă de AUR, susținând că aceasta reprezintă doar ”zgomot”', deoarece nu propune soluții la problemele semnalate.

Suveraniştii nu suportă ca cineva să aibă o altă opinie decât ei, propagă ura, fiind epigonii spirituali ai "Gărzii de fier", a afirmat liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, luni, în plenul reunit al Parlamentului. Potrivit acestuia, dacă suveraniştii ar ajunge la guvernare, n-ar face nimic concret.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat, luni, în plenul Parlamentului, că moțiunea de cenzură este ”fake”, susținând că adevărații inițiatori ”țin capul la cutie” în așteptarea unor vremuri mai bune.

Moţiunea de cenzură nu urmăreşte interesul României, fiind doar un spectacol politic, a afirmat, luni, în plenul reunit, deputatul PSD Alexandru-Mihai Ghigiu. El a adăugat că social-democraţii "au tratat guvernarea ca pe un angajament direct faţă de români, nu ca pe o rampă de lansare pentru declaraţii politice".

