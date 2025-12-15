Schimbări fiscale de la 1 ianuarie 2026: Impozit crescut pe dividende, reguli noi la microîntreprinderi și digitalizare extinsă

Schimbări fiscale de la 1 ianuarie 2026: crește impozitul pe dividende, se introduc reguli noi pentru microîntreprinderi și va fi utilizată o digitalizare extinsă.

Începând cu 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare mai multe modificări fiscale deja adoptate prin lege, care vor avea un impact semnificativ asupra mediului de afaceri.

Noile prevederi vor influența modul în care firmele își planifică bugetele, gestionează fluxurile financiare și analizează profitabilitatea, potrivit MBS Lichidări Judiciare, într-o analiză transmisă Alba24.

Impozitul pe dividende crește la 16%

Dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026 vor fi impozitate cu o cotă de 16%, indiferent de anul în care a fost realizat profitul.

În schimb, dividendele distribuite până la 31 decembrie 2025 vor fi taxate cu cota actuală de 10%.

Pentru firme, acest lucru înseamnă că deciziile privind distribuirea profitului devin o prioritate de final de an, fiind necesară o analiză atentă a disponibilităților financiare, a impactului asupra cash-flow-ului și o planificare pe termen lung pentru menținerea stabilității financiare.

Plafonul pentru microîntreprinderi scade la 100.000 de euro

De la 1 ianuarie 2026, plafonul de încadrare în regimul microîntreprinderilor va fi redus la 100.000 de euro.

Firmele care depășesc acest prag vor trece la impozit pe profit, în cotă de 16%, chiar din trimestrul în care plafonul este depășit.

În acest context, planificarea veniturilor și monitorizarea cifrei de afaceri devin esențiale, iar pentru anumite domenii de activitate, trecerea la impozitul pe profit ar putea fi mai avantajoasă, în funcție de modelul de business.

Schimbări fiscale de la 1 ianuarie 2026: Digitalizarea fiscală devine obligatorie

În anul 2026 se va generaliza utilizarea sistemelor digitale fiscale.

RO e-Factura va deveni obligatorie pentru toate firmele, ceea ce presupune adaptări tehnice, proceduri interne clare și o organizare riguroasă a documentelor.

Totodată, raportarea SAF-T se va extinde treptat către contribuabilii mici și micro. Deși acest sistem contribuie la creșterea transparenței contabile, implementarea lui necesită soluții software adecvate și proceduri bine definite.

Capitalul social minim pentru SRL, în curs de adoptare finală

Parlamentul a adoptat o lege care prevede majorarea capitalului social minim pentru societățile cu răspundere limitată, între 500 și 5.000 de lei, în funcție de cifra de afaceri.

Aplicarea este prevăzută pentru anul 2026, cu un termen de conformare de doi ani. Actul normativ se află în prezent în procedura de control constituțional și promulgare.

Cresc taxele locale pe locuințe, terenuri și mașini, se majorează impozitul pe câștiguri din bursă și apare „taxa Temu”.

De reținut: O parte dintre măsurile din Pachetul Fiscal 2 vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2026. Reamintim că pachetul amintit s-a transformat din punct de vedere legislativ în șase proiecte, pe mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM, reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.

Cum se pot pregăti firmele pentru 2026: Pentru o tranziție fiscală fără dificultăți, specialiștii recomandă o analiză detaliată a distribuirii dividendelor planificate, simulări privind regimul fiscal optim, evaluarea impactului digitalizării asupra activității contabile, verificarea bugetelor pentru 2026 și monitorizarea evoluțiilor legislative privind capitalul social.

