VIDEO: Dronele echipei de robotică a Colegiului Militar din Alba Iulia. De la hobby spre o carieră în domeniu, în viitor

Echipa de robotică a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a fost prezentă vineri, 7 noiembrie, în curtea liceului, cu ocazia ”porților deschise”.

A fost vorba de o zi în care cei curioși de cum arată și ce se întâmplă în cadrul unui colegiu militar au putut afla mai multe detalii. Una dintre activitățile pregătite de colegiul militar a fost și o demonstrație a grupului de robotică.

Grupul de robotică este un grup de elevi pasionați de robotică, tehnologie și programare. Aceștia participă la diferite competiții naționale în care își testează roboții alături de alte grupuri din țară.

Însă de curând, pe lângă roboții de sol, grupul de robotică ”are în dotare” și câteva drone. Fie că vorbim despre drone cumpărate, sau chiar făcute de ei, aceștia învață să le controleze.

Momentan este vorba doar despre un hobby, dar elevii cu care reporterii alba24.ro au discutat spun că sunt interesați pe viitor, de o carieră militară în acest domeniu.

Mai exact, în domeniul dronelor. Elevii au spus că este foarte important să cunoască sistemele și cum funcționează mai ales dacă vor să meargă pe viitor pe acest drum.

