VIDEO: Garda de Mediu Alba folosește drone pentru a-i prinde pe cei care aruncă sau ard deșeuri. Acțiune, într-o zonă din Sebeș

Publicat

acum O oră

La Comisaritul Județean Alba, dronele achiziționate de către Garda Naţională de Mediu au fost puse la treabă. 

Comisarii Gărzii de Mediu Alba au scanat și verificat miercuri o zonă rău famată din municipiul Sebeș, pentru a verifica dacă nu există firme sau persoane fizice care se ocupă cu dezmembrări auto improvizate în garaje sau curți.

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai, a precizat pentru Alba24 că reprezentanții instituției au realizat cu ajutorul dronelor o „radiografie” a zonei respective. Locația este cunoscută drept un „focar” în care se aruncă sau ard deșeuri.

„Mulțumim pentru sprijinul dat de către colegii de la Poliția Sebeș și IPJ Alba prin comandanții acestor structuri. Această acțiune o dorim perpetuă până când oamenii certați cu legea vor înțelege că mediul și sănătatea fiecăruia trebuie respectată.

După această acțiune comisari din cadrul CJ Alba și polițiști deopotrivă vom sancționa atât pecuniar cât și penal faptele celor certați cu legea”, au precizat reprezentanții Gărzii de Mediu Alba.

Pe imaginile surprinse din aer se poate observa faptul că în mai multe curți se află depozitate mormane de deșeuri, unele dintre acestea fiind deja incendiate.

Dronele utilizate de Garda de Mediu ușurează munca comisarilor în teren, iar imaginile vor putea fi folosite în instanță, împotriva celor care poluează.

Aparatele sunt dotate cu camere cu termoviziune, oferă posibilitatea cartografierii zonelor investigate, pot oferi capturi foto-video de înaltă fidelitate, filmare pe timp de noapte, respectiv măsurarea suprafețelor și volumelor.

