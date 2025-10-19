Eveniment
VIDEO UPDATE: Hotel evacuat după scăpări de gaz în urma unui incendiu la două mașini. Incident lângă București
Un hotel din Voluntari, lângă București, a fost evacuat după ce au fost constatate scăpări de gaz. O țeavă de gaz a fost afectată în urma unui incendiu ce a distrus două mașini, duminică dimineața.
Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au acționat pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov.
Incendiul s-a extins și la o țeavă de gaze.
Din hotel, pompierii au evacuate 40 de persoane. Clădirea este cu șase niveluri (parter și 5 etaje).
Incendiul la cele două autoturisme a fost stins.
Se asigură măsuri specifice de prevenire și protecție ca urmare fisurării conductei de gaze.
Traficul în zonă este blocat.
A fost solicitată prezența une echipe de intervenție de la furnizorul de gaz.
Sunt scăpări de gaze în partea din față a clădirii.
Pompierii acționează cu patru autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, echipaj CBRN și descarcerare.
UPDATE, ora 12.15: A fost oprită alimentarea cu gaz. Din clădirea P+5 au fost evacuate 58 de persoane. Nu au fost victime, transmite ISU București-Ilfov.
