VIDEO: Huiduieli marca AUR, la Alba Iulia. Au început să urle în momentul depunerii de coroane din partea președintelui României

acum 4 secunde

Huiduieli marca AUR, la Alba Iulia: Momentul solemn al depunerii de coroane de la Alba Iulia a fost deranjat duminică de huiduieli venite din partea membrilor și simpatizanților AUR, prezenți în număr mare în fața Catedralei Încoronării. La eveniment a fost prezent și George Simion.

Autoritățille locale au organizat un moment festiv, care are loc anual, respectiv arborarea drapelului național al României, pe esplanada Catedralei Încoronării din Alba Iulia, urmat de depuneri de coroane de flori.

Huiduieli puternice s-au auzit în momentul depunerii unei coroane în numele președintelui României, Nicușor Dan, dinspre zona în care se aflau membrii și simpatizanții AUR.

O reacție asemănătoare s-a auzit și în momentul depunerii unei coroane din partea USR.

Ulterior, momemtul huiduielilor s-a repetat la statuia lui Mihai Viteazul. Când a depus coroană Președinția României, membrii AUR au înceut din nou să urle.

Pe durata ceremonialului, în mai multe rânduri, membrii AUR au scandat sloganuri precum: ”Unitate națională”, ”Uniți, salvăm toată România”, ”Basarabia e România”.

Partidul AUR are în oraș un număr mare de membri și simpatizanți, veniți din toate colțurile țării pentru a participa la congresul programat pentru duminică după-amiază.

Liderii AUR au interzis presei accesul în sala în care are loc congresul, cu excepția unei singure televiziuni care transmite știri exclusiv pozitive despre partid.

George Simion se așteaptă să fie reales în funcție. El este, de altfel, singurul candidat.

