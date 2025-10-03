VIDEO Ilie Bolojan, după primele 100 de zile de guvernare: Am evitat practic intrarea în incapacitate de plată

Premierul Bolojan a vorbit vineri despre primele 100 de zile de la preluarea mandatului și a oferit o serie de explicații legate de măsurile adoptate în această perioadă.

”Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare iar până acum am luat măsurile care erau absolut necesare pentru recâștigarea credibilității financiare a României.

Am evitat practic intrarea în incapacitate de plată, pe fondul deficitelor de 9% și al cheltuielilor supradimensionate cu peste 30 de miliarde de euro.

Agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce era necesar” a spus Bolojan.

El a adăugat că măsurole adoptate nu pot fi catalogate drept ”de austeritate”, ci au fost ”niște măsuri de responsabilitate care trebuiau puse în practică”.

”Am pregătit pachetul pentru reforma în administrația locală, care nu este definitivat, dar trebuie adoptat pentru a avea o administrație mai eficientă și care preia de la guvern anumite competențe. Reducerea cheltuielilor de funcționare e un element care nu poate fi scos din capitolul de reformă” a adăugat Bolojan.

El a adăugat că în următoarele 100 de zile se va axa pe încasarea veniturilor și limitarea și reducerea cheltuielilor de funcționare.

”Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. E nevoie să finalizăm digitalizarea ANAF și a Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că plățile de transfer permite plata unor impozite serioase în România și să combatem munca la negru.

Reforma administrației publice centrale și locale e o necesitate și o urgență. Nu mai putem suporta costurile pe care azi le achităm” a mai spus premierul.

