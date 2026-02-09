VIDEO: Intervenție de deszăpezire pe DN 67C Transalpina, în Alba. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă

În contextul informării meteorologice, Secția Drumuri Naționale Alba acționează luni dimineața pe DN 67C - Transalpina, pe sectorul cuprins între km 79 și km 101, pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și împrăștierea materialului antiderapant, cu un utilaj.

Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

„Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece”, au transmis autoritățile.

