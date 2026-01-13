VIDEO: ISU Alba, intervenție cu autoșenilata pentru transportul unui pacient, dintr-o zonă izolată de zăpadă din Munții Apuseni

Secția de Pompieri Câmpeni a intervenit în localitatea Horea pentru a asigura transportul medical al unui pacient aflat într-o zonă greu accesibilă.

Potrivit ISU Alba, din cauza gerului și a stratului de zăpadă care acoperea drumul accidentat și necurățat pe o distanță de aproximativ 3 kilometri, forțele de intervenție au utilizat o autoșenilată (UTV), pentru a sprijini echipajul SMURD.

​Pacientul, o persoană cu membrul inferior amputat ce prezenta o stare generală alterată, a fost preluat de către salvatori și transportat până la locul unde se afla ambulanța, în vederea transferului către spital.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba recomandă cetățenilor din zonele montane să solicite ajutor prin numărul unic 112 la primele semne de agravare a stării de sănătate, având în vedere că zăpada și temperaturile scăzute pot face dificil accesul autospecialelor de intervenție clasice.

