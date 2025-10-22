VIDEO: Kaufland inaugurează un magazin în Aiud, județul Alba. Investiția a creat 70 de locuri de muncă

București, 22 octombrie 2025 – Kaufland România își extinde prezența la nivel național și deschide un magazin în municipiul Aiud, județul Alba. Prin această investiție, compania creează 70 de noi locuri de muncă.

Situat pe strada Transilvaniei, nr.156A, noul Kaufland este construit pe o suprafață totală de 5.200 de metri pătrați, cu un spațiu de vânzare de aproape 3.000 de metri pătrați.

Hipermarketul va fi deschis pentru public începând de joi, 23 octombrie, și va avea un program de funcționare zilnic, cuprins între orele 07:00-22:30 de luni până sâmbătă, respectiv 08:00-20:00 duminica.

Cu ocazia inaugurării, clienții Kaufland Aiud sunt așteptați cu promoții speciale, la alimente și produse non-alimentare, precum și 30% reducere la toată gama de accesorii auto, în limita stocului disponibil.

Printre produsele incluse în ofertă se regăsesc: ceafă de porc fără os pentru gătit, la 20,99 lei/kg, preț redus de la 30,54 lei/kg, balsam de rufe Torre 1L, la 3,99 lei/ bucată, preț redus de la 6,09 lei/ bucată, grătar electric 3 în 1 Switch on, la 189 lei, preț redus de la 334,52 lei, și multe alte produse.

Hipermarketul oferă o varietate de produse pentru toate gusturile și dispune de raion de legume și fructe proaspete, vitrină cu servire asistată cu o lungime de 15 metri, brutărie, raion de produse congelate, alimente de bază, dulciuri, băuturi, produse nealimentare și drogherie.

Oferta magazinului include și produse din regiune, precum cele de panificație de la Matias Pan, din județul Alba, sat Sântimbru, sau vinurile de Ciumbrud, astfel încât clienții să regăsească în magazin produsele familiare din comunitatea lor.

La punctul Grill din exterior, clienții sunt așteptați cu un meniu variat de preparate gustoase, gata de savurat: pui rotisat (condimentat sau cu usturoi), pulpe de pui rotisate, crispy și nuggets de pui, cartofi prăjiți, mici, ceafă de porc și Thuringer.

Oferta este completată de o selecție de băuturi răcoritoare și diverse sosuri.

Pentru a asigura o experiență de cumpărături modernă și rapidă, noul Kaufland este echipat cu 14 case de marcat, dintre care 4 convenționale și 10 case express, de tip self check-out.

Totodată, clienții pot utiliza serviciul K-Scan, care le permite să scaneze produsele pe măsură ce le adaugă în coș, urmând să finalizeze plata la casele de marcat de la ieșire.

Noua locație dispune de 229 locuri de parcare, dintre care 10 sunt destinate persoanelor cu dizabilități, 8 sunt rezervate părinților, iar 5 sunt echipate cu stații pentru încărcarea mașinilor electrice.

Pentru cei care aleg transportul alternativ, sunt disponibile și 20 de locuri special amenajate pentru biciclete.

În plus, pentru a facilita accesul clienților, în primele luni de la deschidere, Kaufland va pune la dispoziție transport dedicat și gratuit din oraș până la noua locație.

Magazinul este prevăzut și cu o galerie comercială proprie, ce oferă acces la o varietate de magazine și servicii precum: drogheria Dr. Max, Inmedio (tutun, loto, ziare), cofetăria Pralina, pizzeria Fior, GSM Robest (accesorii GSM) și magazinul de fashion Sinsay.

De asemenea, în galerie sunt disponibile ATM Euronet, stație Selfpay și Kaseria, lockere easybox, FANbox și GLS pentru ridicarea coletelor.

Totodată, noul magazin Kaufland din Aiud integrează sisteme de colectare separată, precum:

În interiorul magazinului, clienții vor găsi un automat de reciclare, de tip self-service, prevăzut cu 4 guri de colectare, unde pot recicla ambalaje în schimbul voucherelor de extra-reducere.

Pot aduce aici ambalaje din PET, sticlă și metal (cu volum de până la 3 litri), garanția de 0,50 RON fiind restituită doar pentru ambalajele cu simbolul „Ambalaj cu garanție” tipărit pe etichetă.

În zona de la intrare, în spațiul special amenajat sub forma unei broscuțe țestoase, clienții pot depune pentru reciclare ambalaje ale produselor de îngrijire personală sau de curățenie și vor fi recompensați pe loc cu vouchere de 35% reducere la cumpărarea altor produse noi, din oferta lunară. Clienții pot depune sticle goale din plastic de șampon, balsam, gel de duș, cremă de corp, de față sau de mâini, apă de gură sau de săpun lichid, dar și recipiente goale de produse de curățenie, precum detergenți de haine sau de vase, soluții de curățare a bucătăriei, băii, pardoselii sau geamurilor. Voucherele se ridică de la Biroul de Informații din magazin.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.600 de magazine în 8 țări, peste 157.000 de angajați și o rețea de peste 190 de magazine în România.

În 2024, Kaufland România a primit pentru a șasea oară certificarea Best Buy Award, care atestă că este lanțul de magazine cu cel mai bun raport calitate – preț de pe piața locală. Kaufland deține și distincția Customers’ Friend pentru compania cu cele mai bune servicii pentru clienți, acordată de Institutul internațional ICERTIAS, în urma unei analize de piață.

Obiectivul nostru este să aplicăm cele mai inovatoare tehnologii în domeniul retail, astfel încât clienții să se bucure de produse proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, prin promovarea sustenabilității și a produselor locale.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.kaufland.ro.

Kaufland angajează la nivel național. Cei interesați pot aplica online, pe www.cariere.kaufland.ro – unde este disponibilă lista posturilor vacante, la numărul de telefon 021.9132 sau la biroul de informații din oricare magazin Kaufland.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News