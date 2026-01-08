VIDEO: Mai mulți copaci de la școala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia care se puteau rupe sub greutatea zăpezii au fost toaletați

Mai mulți copaci care prezentau un pericol, pentru elevi, profesori și trecători, în zona Școlii numărul 7, ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia au fost toaletați. Acțiunea de tăiere a crengilor a avut loc joi, 8 ianuarie 2026, în prima zi de școală.

Din câte se pare mai multe crengi erau înălțate deasupra trotuarului, dar și deasupra cablurilor de curent.

Sub greutatea zăpezii acestea se putea rupe și exista riscul să cadă direct pe trotuarul din fața școlii.

Mai mult de atât puteau rupe chiar cablurile de curent. Deși în urmă cu câteva zile copacii au fost scuturați, zăpada s-a pus iar pe ei în urma ninsorilor din noaptea de miercuri spre joi ( 7 spre 8 ianuarie).

Drept urmare, în cursul zilei de joi mai mulți angajați ai Primăriei Alba Iulia au toaletat copacii și au tăiat crengile care prezentau un pericol.

