VIDEO: Mercedes zburător în Bihor. Accident ca în filme, într-un sens giratoriu din Oradea

Un accident ca-n filme s-a produs într-o intersecție din Oradea. Un șofer aflat la volanului unui autoturism marca Mercedes a zburat ca o rachetă peste un sens giratoriu din oraș. Imaginile incredibile au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Pe filmare se vede cum mașina se îndreaptă cu viteză spre intersecție, lovește sensul giratoriu și pur și simpu zboară peste intersecție, peste două mașini oprite și peste un gard. Cu doar câteva secunde înainte, prin acea zonă a trecut un autobuz. Autoturismul s-a oprit în curtea unei benzinării.

După impact, șoferul în vârstă de 55 de ani a rămas blocat în mașină. A fost scos de către echipajele de urgență și transportat la spital cu răni minore.

Potrivit surselor eBihoreanul, accidentul s-ar fi produs pe fondul unei afecțiuni medicale a bărbatului.

Mai exact, acesta ar fi suferit o criză de diabet, astfel că la un moment dat a ajuns în imposibilitatea de a reacționa la volan.

