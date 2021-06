VIDEO Modificări în procedura de vaccinare. Valeriu Gheorghiță: Centrele vor avea echipe mobile pentru localitățile arondate

Veteranul Laurean Deac din Alba Iulia a decedat în cursul zilei de marți, 15 iunie 2021. Anunțul a fost făcut pe Facebook, de Petruța Pop, coordonatoarea Cercului Militar din Alba Iulia.

Laurean Deac a decedat la vârsta de 99 de ani.

În urmă cu aproape o lună, Laurean Deac s-a externat din spital după ce a avut COVID.

”Ultima poză pe care i-am făcut-o chiar de Ziua Veteranilor de Război, lângă mormântul soției sale, neștiind…

De aproximativ o oră, veteranul de război, LAUREAN DEAC, a plecat dintre noi, spre Veșnicie, la întâlnirea cu Tatăl Ceresc și cu cei dragi ai săi.

Aseară am fost la el pentru a-l vedea pentru ultima dată și pentru a-mi lua rămas bun.

Mulțumesc din inimă pentru nenumăratele momente sincere petrecute împreună, moș Deac! Mi-ai fost drag ca și cum ai fi fost moșu’ meu!

Drum lin spre Cer, drag veteran!

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească!”, a scris Petruța Pop pe Facebook.

Povestea de viață a veteranului de război

A fost încorporat în 1 aprilie 1943, la 22 de ani. După un an de instrucţie, la 1 aprilie 1944 a plecat pe front în Rusia.

”După armistiţiu, ne-au înconjurat rușii. Eram în Moldova când s-a întâmplat. La Erevan ne-au dus. Eram 600 de oameni acolo, n-au deparazitat și ne-au băgat în fabrică, la topit aluminiu”, a povestit joi.

A fost eliberat în 1948, după patru ani. „În 20 mai 1948 am ajuns acasă. Țin bine minte ziua aceea. Am făcut nouă zile întregi încoace. Am iubit și m-am căsătorit după scurt timp. Soția a murit acum vreo șase ani”, a spus veteranul de război.

După venirea la putere a comuniștilor, veteranul şi familia sa s-au mutat din satul natal, Ohaba, la Alba Iulia. A avut opt copii, din care unii sunt stabiliţi acum în străinătate – Austria, Spania și Statele Unite ale Americii.