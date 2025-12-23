VIDEO: Moș Crăciun ”racolat” de polițiștii din Alba. Ce misiune specială a avut alături de oamenii legii

Polițiștii din Alba au ”intervenit” marți, 23 decembrie într-o misiune specială. A fost vorba despre o misiune de binefacere, unde au avut alături de ei un invitat special.

Îmbrăcat în costumul său roșu și urcat într-o autospecială de poliție, invitatul special al IPJ Alba în misiunea lor a fost chiar Moș Crăciun.

Este vorba, normal, despre o acțiune făcută de polițiștii din Alba cu ocazia Crăciunului.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, ”polițiștii din Alba au continuat tradiția campaniei umanitare de Crăciun și l-au ajutat pe moșul să ajungă, cu daruri, la copii.

Moș Crăciun s-a întâlnit cu Damian, Rareș și Izabela, trei micuți care, alături de mamele lor, își petrec sărbătorile de iarnă într-o locuință protejată de pe raza municipiului Alba Iulia.

Scopul campaniei umanitare din acest an l-a reprezentat sprijinirea copiilor și a femeilor care se află într-o locuință protejată și transmiterea unui mesaj de solidaritate și empatie.

Campania umanitară a polițiștilor din județul Alba, intitulată ,,De Crăciun, dăruiește din suflet!”, a luat naștere din dorința de a fi mai aproape de comunitate și de a promova generozitatea, empatia, grija pentru cei de lângă noi, respectul și responsabilitatea”, au transmis reprezentanții poliției, într-un comunicat de presă.

