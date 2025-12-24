Connect with us

VIDEO: Obiceiuri din ajunul Crăciunului, păstrate în Alba. ”Pițărăii” de la Limba, primii vestitori ai Nașterii Domnului

Publicat

acum O oră

Obiceiuri din ajunul Crăciunului, păstrate în Alba. Bucurie și atmosferă de sărbătoare, dis-de-dimineață, în satul Limba, în apropierea municipiului Alba Iulia.

Copiii s-au trezit devreme, s-au adunat în cete de colindători și au mers la casele oamenilor să vestească nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Este un obicei pitoresc ce se păstrează de generații în satul din comuna Ciugud.

”Pițărăii de la Limba… cu multă bucurie și voioșie au pornit iureș pe ulițele satului, fiind primii vestitori ai Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Și au primit daruri de la gospodari. Dulciuri, mere, nuci și pițărăi (colindreți) … la Limba”, transmite Dorin Bucur, reprezentantul Asociației Limbenii.

A fost prilej de distracție și voie bună, atât pentru cei mai tineri colindători, cât și pentru tot satul și gazde.

Obiceiul pițăratului

Oamenii locului spun că obiceiul ar fi de pe vremea dacilor.

Piţăratul se păstrează în Ajunul Crăciunului în satele Limba, Teleac și Drâmbar din comuna Ciugud.

Copiii merg din casă în casă pentru a aduna în traiste piţărăi - niște colăcuți, mere, nuci sau alte bunătăți dulci.

Pe lângă trăistuțe, aceștia sunt înarmați cu un întreg arsenal de produs gălăgie: oale, castroane, fluiere și mai nou petarde.

Făc o gălăgie de nedescris care are rolul de a-i trezi pe gospodari ca să deschidă porțile și să primească ceata.

Începând dintr-un cap al satului, intră în fiecare curte și strigă

  • „Dă-mi covrig că mor de frig și colac că mor de cald. Haaaaaaa!” sau
  • „Bună dimineața la Moș Ajun! Dați-ne un colindreţ, că ne moare porcu-n coteț! Dați-ne un covrig, că ne moare porcu’ de frig! Ne dați sau nu ne dați, sau nu ne lăsați! Hăăăăăăăăi, hăi!”.

Gospodarul care îi așteaptă în prag cu un coș plin de bomboane, mere, nuci și colăcei le aruncă bunătățile, iar piţărăii se aruncă pe jos să adune aceste roade.

imagini: Dorin Bucur/ Facebook

VIDEO: Obiceiuri din ajunul Crăciunului, păstrate în Alba. "Pițărăii" de la Limba, primii vestitori ai Nașterii Domnului
