VIDEO: Pisică sălbatică, surprinsă de camerele de luat vederi ale Parcului Natural Apuseni

O pisică sălbatică a fost surprinsă de camerele de monitorizare, într-o pădure din Apuseni. Imaginile au fost postate de Parcul Natural Apuseni, pe contul de Facebook.

”Pisica sălbatică, mereu o apariție discretă” au scris reprezentanții Parcului.

Potrivit specialiștilor Romsilva, pisica sălbatică este un animal solitar, care vânează mai mult noaptea. Astfel, filmările cu această specie sunt destul de rare, foarte rar putând fi observată în habitatul ei.

La maturitate, felina poate ajunge la o greutate de 8 kilograme și să aibă o lungime de 70 de centimetri. De semenea, lungimea cozii poate ajunge la 35 de centimetri.

Pisica sălbatică se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări.

Parcul Natural Apuseni are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor Cluj, Bihor și Alba. 50.793 de hectare sunt păduri, care adăpostesc o faună bogată.

