VIDEO: Protest la Alba Iulia din cauza modului în care a fost reorganizat traficul în zona barierei din Lipoveni

Mai mulți cetățeni din Alba Iulia au protestat marți dimineață din cauza devierii traficului pe un drum tehnologic, în zona barierei din Lipoveni.

Oamenii, care locuiesc pe străzile din apropiere, sunt nemulțumiți de modul în care primăria a reorganizat traficul acolo.

”Srada Mărășești a devenit stradă cu sens unic și traficul a fost deviat pe străzile București și Gheorghe Doja.

Protestul nostru se referă la ultima parte, că acest trafic a fost directat în mod ilegal pe un drum tehnologic care nu este propice pentru traficul auto, nu este un drum public.

După cum vedeți este un drum care se pretează pentru traficul greu, deci trafic intens și locatarii de pe Strada Gheorghe Doja și nu numai, ar dori să intre în dialog cu primăria, să găsim o soluție mai bună și acesta este motivul” a spus unul dintre cei prezenți la fața locului.

Primarul Gabriel Pleșa a declarat vineri că știe despre problemă și a spus că în zonă va fi înființată o parcare pentru riverani, lăsând să se înțeleagă că principala problemă ar fi faptul că oamenii nu mai au unde să își parcheze mașinile (parcarea pe stradă fiind interzisă).

”Municipiul de 70.000 de locuitori a rămas cu o singură trecere la nivel peste calea ferată. E foarte greu să gestionezi acest lucru. (…)

Am hotărât ca Mărășești să fie sens unic, am lăsat Gheorghe Doja și București în dublu sens, dar, și cred că aici doare cel mai tare, am interzis parcările stânga-dreapta.

Pentru că știm foarte bine că făceam un adevărat slalom printre parcări”, a spus vineri primarul Gabriel Pleșa.

