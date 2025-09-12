VIDEO: Șoferul care a provocat accident la Alba Iulia, cu 1,27 alcoolemie la volan, a fost reținut de polițiști

Șoferul care a provocat accident la Alba Iulia, joi seara, și avea 1,27 alcoolemie la volan, a fost reținut de polițiști. În urma evenimentului rutier, o femeie de 68 de ani a fost rănită.

”Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul în vârstă de 55 de ani” a anunțat, vineri, Poliția Alba.

Joi seara, un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tulnicului, a efectuat un viraj la dreapta, pentru a pătrunde pe strada Vânătorilor. În acel moment, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest.

Aparatul a indicat valoarea de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul conducătorului auto. Acesta a fost transportat la spital, pentru a-i fi recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cazul femeii, rezultatul a fost negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă

