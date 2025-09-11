UPDATE FOTO: Accident la Alba Iulia. Femeie lovită de o mașină, pe trecerea de pietoni. Șoferul avea alcoolemie de 1,27

Un accident rutier s-a petrecut joi după-amiaza la Alba Iulia, pe strada Vânătorilor. Din primele date, o femeie este rănită.

UPDATE 2: IPJ Alba a transmis detalii despre accident.

”Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Tulnicului, a efectuat un viraj la dreapta, pentru a pătrunde pe strada Vânătorilor. În acel moment, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia, care se afla angajată în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Alcoolemie de 1,27

Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest.

Aparatul a indicat valoarea de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul conducătorului auto. Acesta a fost transportat la spital, pentru a-i fi recoltate mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cazul femeii, rezultatul a fost negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă”.

UPDATE: Potrivit unor surse de la fața locului, șoferul mașinii implicate în accident (un Seat înmatriculat în Alba) ar fi fost sub influența alcoolului. Femeia (68 de ani), lovită pe trecere, a fost transportată la spital.

UPDATE 1: Potrivit IPJ Alba, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,27 mg/l.

Știrea inițială

Potrivit IPJ Alba, o femeie a fost surprinsă și accidentată de un autoturism, în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Traficul rutier este îngreunat pe strada Vânătorilor, în zona accidentului (intersecția cu ieșirea din parcarea din spatele blocurilor de pe Bd. Revoluției).

