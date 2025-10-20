Connect with us

VIDEO: Ștafeta Veteranilor Invictus 2025, la Alba Iulia. Eveniment dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți

Publicat

acum 36 de secunde

Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 a ajuns la Alba Iulia, luni după-amiaza. Cadre militare și sportivi au alergat sau au mers pe bicicletă de la Sibiu la Alba Iulia, în cadrul Traseului galben al evenimentului.

Ceremonia oficială de primire a ștafetei s-a desfășurat în Cetatea Alba Carolina.


A XII-a ediție a Ștafetei Veteranilor a debutat pe 1 octombrie la București. Este cel mai amplu proiect de educație și voluntariat dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți în acțiuni militare, misiuni și operații.

Ștafeta Veteranilor Invictus 2025

Inițiată în 2014 de voluntarii Invictus România, Ștafeta Veteranilor a devenit o tradiție națională. An de an, adună sute de voluntari – militari activi și în rezervă, sportivi, tineri, profesori, familii întregi – în jurul unei misiuni simbolice: purtarea Drapelului Național, în alergare sau pe bicicletă, din Capitală până la Carei, locul unde, în 25 octombrie 1944, s-a încheiat eliberarea teritoriului național în cel de-al Doilea Război Mondial.

Echipele de voluntari vor aduce Drapelul în fața fiecărei comunități, transformând alergarea într-un mesaj viu despre respect, memorie și unitate.

Evenimentul se va încheia pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României, la Monumentul Ostașului Român din Carei, printr-un moment solemn de recunoștință pentru eroii care au luptat pentru libertate.

Ștafeta Veteranilor Invictus 2025. Trasee

În acest an, ștafeta se desfășoară simultan pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu. Acestea ce străbat țara din sud prin vest, centru și est, atingând toate județe și oprindu-se la monumentele eroilor locali.

Județul Alba este în Traseul galben. Acesta a inclus, până în 20 octombrie, orașele: București, Târgoviște, Ploiești – Breaza – Caraiman; Caraiman – Râșnov – Brașov; Sfântu Gheorghe; Miercurea Ciuc  – Odorheiul Secuiesc; Sighișoara; Târgu Mureș; Mediaș; Cincu – Făgăraș; Sibiu.

Luni, 20 octombrie, ștafeta a ajuns la Alba Iulia. Marți, va continua spre Aiud.

Program Traseu galben până în 25 octombrie – Ștafeta Invictus

  • 22 oct – Câmpia Turzii
  • 23 oct – Cluj-Napoca
  • 24 oct – Zalău
  • 25 oct – Tășnad.
Ultimele articole pe alba24
