VIDEO ȘTIREA TA: Bărbat încătușat de jandarmi, în centrul municipiului Alba Iulia și dus la Poliție. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum O oră

Un bărbat a fost încătușat de jandarmi, care au intervenit în sprijinul unui echipaj de poliție, sâmbătă dimineața, în centrul municipiului Alba Iulia. Imagini cu intervenția forțelor de ordine au fost trimise de un cititor Alba24.

Din imaginile transmise de cititor, se vede că, în zona stației de autobuz din centru, în apropierea magazinului Lidl, acesta a fost încătușat și pus cu forța în autospeciala Jandarmeriei, pentru că bărbatul se împotrivea acțiunii echipajelor de ordine.

Potrivit IPJ Alba, printr-un apel la 112, s-a semnalat faptul că un bărbat se manifesta recalcitrant într-un autobuz, pe fondul unor discuții în contradictoriu cu controlorii de bilete. A fost solicitat sprijinul poliției.

Polițiștii au cerut, la rândul lor, sprijinul jandarmilor pentru a-l transporta pe bărbat la sediul poliției.

Jandarmii l-au încătușat și l-au transportat, cu autospeciala Jandarmeriei, la sediul Poliției Municipale Alba Iulia, pentru evaluarea situației și luarea unor eventuale măsuri în acest caz.

Bărbatul are 54 de ani și este din Oarda.

În actualizare.

VIDEO ȘTIREA TA: Bărbat încătușat de jandarmi, în centrul municipiului Alba Iulia și dus la Poliție. Ce s-a întâmplat
