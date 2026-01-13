VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii

Traficul rutier este îngreunat marți după-amiaza pe drumul județean DJ 107, între Sâncel și Blaj. Potrivit unui cititor Alba24, un TIR a rămas blocat pe partea carosabilă și nu poate înainta din cauza zăpezii, perturbând circulația.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 14:30, de un cititor Alba24.

TIR-ul a patinat și nu a putut avansa cauza stratului de zăpadă depus pe carosabil, blocând complet sensul de mers Sâncel - Blaj.

În zonă ninge, iar circulația se desfășoară cu dificultate.

sursa, foto, video: cititor Alba24

