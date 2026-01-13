Connect with us

Blaj

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii

Publicat

acum 4 secunde

Traficul rutier este îngreunat marți după-amiaza pe drumul județean DJ 107, între Sâncel și Blaj. Potrivit unui cititor Alba24, un TIR a rămas blocat pe partea carosabilă și nu poate înainta din cauza zăpezii, perturbând circulația.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 14:30, de un cititor Alba24.

TIR-ul a patinat și nu a putut avansa cauza stratului de zăpadă depus pe carosabil, blocând complet sensul de mers Sâncel - Blaj.

În zonă ninge, iar circulația se desfășoară cu dificultate.

sursa, foto, video: cititor Alba24

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 4 secunde

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Câmpeniacum 55 de minute

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților
Evenimentacum O oră

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 4 secunde

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Administrațieacum 2 zile

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Economieacum 18 ore

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 5 ore

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Câmpeniacum 55 de minute

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților
Evenimentacum 2 ore

Marți 13, zi cu ghinion. Care sunt explicațiile acestei superstiții care durează de secole
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum o zi

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie