Bărbat din Săsciori, REȚINUT după ce s-a urcat băut la volan. Unde a fost oprit de polițiști și ce alcoolemie avea

Un bărbat de 47 de ani din Săsciori a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea o mașină, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, în jurul orei 22.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Valea Sebeșului, din localitatea Petrești, județul Alba, un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din localitatea Săsciori.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, iar polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de acesta.

Cercetările sunt continuate.

