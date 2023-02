VIDEO ȘTIREA TA: Vin roșu în sticlă, alb pe etichetă. Cum arată o băutură cumpărată de la un magazin Lidl din Alba Iulia

Un cititor Alba24 a avut surpriza să constate că vinul cumpărat dintr-un supermarket din Alba Iulia, etichetat ca ”alb” la raft, era roșu de fapt.

”L-am cumpărat luni seara, scria că e vin alb. Sticla fiind foarte închisă la culoare, n-am observat în magazin că ar fi ceva în neregulă.

Când am ajuns acasă, am desfăcut butelia și am văzut că de fapt în sticlă este vin roșu. Nu-mi explic cum se poate una ca asta.

Era un vin din Franța, poate au greșit eticheta, dar chiar și așa cred că este inadmisibil” a transmis cititorul.

Alba24 a solicitat companiei Lidl un punct de vedere, marți, dar reprezentanții acesteia nu au răspuns până la ora publicării articolului.

