VIDEO: Tamponare între două mașini, într-o intersecție din Alba Iulia

acum 2 ore

O tamponare s-a produs miercuri, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Petru Maior din Alba Iulia. 

Două autoturisme s-au lovit în intersecție. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, nu s-au înregistrat victime.

Incidentul a fost soluționat ca tamponare.

Ce trebuie să faci în cazul unei tamponări fără victime

În cazul unei tamponări fără victime, procedura este relativ simplă. Este bine ca participanții să rămână calmi și să discute responsabil despre modul în care se va rezolva incidentul.

Dacă ambele părți sunt de acord cu privire la modul în care s-a produs accidentul, se poate întocmi o constatare amiabilă.

Este un formular standard pus la dispoziție de asiguratori, care se completează pe loc, cu datele șoferilor, ale vehiculelor, ale polițelor RCA și cu o schiță simplă a incidentului.

După completare, documentul se trimite către firmele de asigurări, care vor gestiona reparațiile.

Dacă șoferii nu reușesc să ajungă la un acord asupra circumstanțelor, este necesară prezența poliției rutiere.

În acest caz, vehiculele nu trebuie mutate până la sosirea agenților, decât dacă blochează complet traficul.

Poliția va întocmi procesul-verbal și va elibera documentele necesare pentru repararea mașinilor.

Indiferent de soluția aleasă, este important ca participanții să noteze datele celuilalt șofer, numărul de înmatriculare și compania de asigurări.

Este recomandat să se facă fotografii ale avariilor și ale poziției mașinilor pentru a evita orice neclarități ulterioare.

